ATP Winston-Salem: Fucsovics holt Einzel-Titel, Miedler scheitert knapp

Marton Fucsovics hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston-Saem seinen dritten Karriere-Titel geholt. Im Doppelfinale ist der Österreicher Lucas Miedler mit Partner Francisco Cabral ganz knapp am Sieg vorbei geschrammt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 02:17 Uhr

Marton Fucsovics hat in Winston-Salem den Titel geholt

Marton Fucsovics hat es im Endspiel von Winston-Salem gegen Botic van de Zandschulp noch einmal spannend gemacht. Der Ungar führte im zweiten Satz schon mit 5:1. Nur um dann fünf Spiele hintereinander zu verlieren und sogar gegen den Satzverlust zu servieren. Das gelang aber. Und Fucsovics gewann am Ende mit 6:3 und 7:6 (3). Es war der dritte Titel für Fucsovics nach Genf 2018 und Bukarest 2024.

Van de Zandschulp dagegen muss weiterhin auf sein erstes Championat warten. Der Niederländer stand zum dritten Mal in einem Endspiel, musste sich aber wie schon in München 2022 und 2023 (jeweils gegen Holger Rune) nun auch in Winston-Salem geschlagen geben.

Im Doppel gab es eine mindestens ebenso dramatische Entscheidung. Und die fiel am Ende zugunsten von Rafael Matos und Marcelo Melo aus. Die beiden gewannen gegen Lucas Miedler und Francisco Cabral mit 4:6, 6:4 und 10:8.

