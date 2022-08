ATP Winston-Salem: Grigor Dimitrov muss aufgeben - Dominic Thiem im Achtelfinale

Dominic Thiem steht beim ATP-250-Turnier von Winston-Salem im Achtelfinale. Der Österreicher profitierte beim Stand von 0:6 und 4:2 von einer Aufgabe des topgesetzten Grigor Dimitrov.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 02:45 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem steht in Winston-Salem im Achtelfinale

Dominic Thiem steht beim ATP-250-Turnier von Winston-Salem im Achtelfinale - jedoch nicht auf die Art und Weise, wie der Österreicher sich das wohl gewünscht hatte. Der topgesetzte Grigor Dimitrov musste beim Stand von 0:6 und 4:2 aus Thiems Sicht aufgeben. Offenbar plagten den Bulgaren Schwindelgefühle, der genaue Grund war unmittelbar nach Spielende allerdings noch nicht bekannt.

Dabei startete Dimitrov stark in die Partie, der erste Satz ging in Windeseile an den 31-Jährigen. Zunächst schien auch in Durchgang zwei alles in Ordnung, ehe der Bulgare gegen Ende des sechsten Spiels plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und nach kurzer Rücksprache mit dem Physiotherapeuten sowie dem Turnierarzt aufgab.

"Ich hoffe, er ist bald wieder gesund. So wollte ich das Match nicht gewinnen", meinte Thiem unmittelbar nach der Partie. Im Achtelfinale trifft der US-Open-Sieger des Jahres 2020 am Mittwoch (Ortszeit) auf Jack Draper oder Fabio Fognini.

