ATP Winston Salem: Ivashka lässt Ymer im Finale nur zwei Games

Ilya Ivashka hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston Salem seinen ersten Titel auf der Tour geholt. Der Mann aus Belarus besiegte Mikael Ymer im Endspiel mit 6:0 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2021, 00:09 Uhr

© Getty Images Ilya Ivashka war in Winston Salem unantastbar

Ilya Ivashka hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston Salem alle wichtigen Marken gesetzt: Der Weißrusse lieferte sich mit Marin Cilic in Runde zwei das längste Match des Events. Und im Endspiel mit Mikael Ymer das kürzeste. Ivashka gewann mit 6:0 und 6:2 und feierte damit seinen ersten Titelgewinn auf der Tour. Auf dem Weg ins Finale hatte Ivashka neben Cilic auch Jan-Lennard Struff und den Turnierfavoriten Pablo Carreno Busta aus dem Weg geräumt.

Ymer wiederum hätte der erste schwedische Turniersieger seit Robin Söderling 2011 in Bastad werden können. Ymer hatte im Halbfinale nach schwachem Start Carlos Alcaraz aus Spanien noch in zwei Sätzen besiegt. Gegen Ivashka, der in dieser Saison in München gegen Alexander Zverev bezwingen konnte, stand der 22-Jährige aber von Beginn an auf verlorenem Posten.

Mit seinem Sieg in Winston Salem wird Ilya Ivashka auf Platz 53 und damit ein neues Karriere-Hoch vorrücken. Ymer machte 18 Ränge gut, und wird ab Montag auf Position 72 geführt.

