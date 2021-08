ATP Winston Salem: Murray unterliegt Tiafoe, Alcaraz gewinnt Thriller

Während Altmeister Andy Murray beim ATP-Tour-250-Turnier in Winston Salem ausgeschieden ist, konnte sich Youngster Carlos Alcaraz einen Platz im Achtelfinale sichern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 06:29 Uhr

© Getty Images Andy Murray hatte am Dienstag Grund zu hadern

Gegen Frances Tiafoe zu verlieren, das ist in dieser Spielzeit schon einem den Allerbesten passiert. Stefanos Tsitsipas unterlag dem US-Amerikaner etwa in Runde eins von Wimbledon. In Winston Salem ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nun Andy Murray an Tiafoe gescheitert. Und das, obwohl sich der dreimalige Major-Sieger im ersten Durchgang fünf Chancen auf den Satzgewinn erarbeitet hatte. Tiafoe parierte, gewann mit 7:6 (4) und 6:3 und spielt im Achtelfinale gegen Thiago Monteiro.

Murray zeigte sich nach seiner Niederlage nicht gänzlich unzufrieden. "Das Positivive ist, dass ich mich gut bewegt und gut aufgeschlagen habe. Aber ich habe keine Konstanz in meinem Spiel", erklärte der Schotte. "Mein Level reicht für Platz 50 bis 60 in der Welt. Das ist frustrierend, weil wenn ich mich nicht so gut bewegen und gut fühlen würde, wäre das leichter zu akzeptieren. Aber wenn ich zu wenige Punkte bei meinem zweiten Aufschlag gewinne, hat das nichts mit meiner physischen Verfassung zu tun."

Struff und Koepfer heute im Einsatz

Während sich die Karriere von Andy Murray schön langsam dem Ende zuneigt, nimmt jene von Carlos Alcaraz gerade erst Schwung auf: Der 18-jährige Spanier, eher auf Sandplätzen zuhause, besiegte bei seinem ersten Auftritt in Winston Salem Alexei Popyrin aus Australien mit 6:7 (9), 6:1 und 7:6 (1). Die Aufgabe im Achtelfinale wird nicht einfacher: Alcaraz trifft auf Marton Fucsovics.

Ebenfalls weiter ist Turnierfavorit Pablo Carreno Busta, der gegen SoonWoo Kwon allerdings große Probleme hatte. Carreno Busta spielt im Achtelfinale gegen Dominik Koepfer, den er zuletzt zweimal besiegen konnte. Die zweite deutsche Hoffnung, Jan-Lennard Struff, zeigte bei seinem Einstand keine Schwächen: Struff besiegte Gianluca Mager aus Italien glatt mit 6:2 und 6:2 und spielt heute gegen Ilya Ivashka, der sich etwas überraschend gegen Marin Cilic behaupten konnte. Sollten Koepfer und Struff gewinnen, träfen sie im Viertelfinale aufeinander.

