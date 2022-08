ATP Winston-Salem: Zwei Matchbälle abgewehrt! Dominic Thiem kämpf J.J. Wolf nieder

Dominic Thiem hat beim ATP-250-Event von Winston-Salem nach großem Kampf die zweite Runde erreicht. Der Österreicher besiegte J.J. Wolf mit 6:7 (5), 7:5 und 7:6 (6).

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 07:43 Uhr

Dominic Thiem bekam es in Runde eins von Winston-Salem mit J.J. Wolf zu tun

Eigentlich war die Erwartungshaltung an Dominic Thiem im Vorfeld des ATP-250-Events von Winston-Salem keine allzu große. Hätte der Mann aus Lichtenwörth diese nicht selbst mit seinen Statements wenige Stunden vor seinem Auftaktmatch gegen J.J. Wolf nach oben geschraubt. Er habe, so Thiem, in den vergangenen Wochen versucht, das Level noch einmal nach oben zu schrauben. Und das sei ihm durchaus gut gelungen.

Bei seinem ersten Auftritt auf Hardcourt seit ziemlich exakt 18 Monaten tat sich der Österreicher dennoch zunächst schwer. Wolf hatte für das Erstrundenduell mit dem Niederösterreicher eine äußerst aggressive Marschrichtung gewählt, die sich eingangs bezahlt machen sollte. Dem US-Amerikaner gelang das erste Break der Partie, schnell zog der 23-Jährige auf 4:1 davon.

Thiem kommt in Satz eins zurück

Thiem zeigte sich davon unbeeindruckt: Der Österreicher gewann zwischenzeitlich 12 der letzten 15 Punkte - und glich mit drei Spielgewinnen am Stück zum 4:4 aus. Das sollte es an Breaks in Durchgang eins gewesen sein, Wolf servierte munter vorne weg, Thiem zog auch in brenzligen Situationen nervenstark nach. Die logische Konsequenz: Abschnitt eins musste im Tiebreak entschieden werden.

In diesem gelang J.J. Wolf unter schwierigen Bedingungen - über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit in North Carolina brachten die beiden Spieler sichtlich ins Schwitzen - ein Start nach Maß. Der US-Amerikaner zog mit dem ersten Minibreak im Rücken schnell auf 5:1 davon - und ließ sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen. Mit einem feinen One-Two-Punch machte der 23-Jährige schließlich zum 7:6 (5)-Satzgewinn den Sack zu.

Thiem mit starkem zweiten Satz

Was auffiel: Dominic Thiem konnte vor allem mit dem Aufschlag mächtig Schaden anrichten, alleine in Satz eins standen beim Österreicher acht Asse zu Buche. War der erste Aufschlag im Feld, machte der Mann aus Lichtenwörth 93 % der Punkte. Und, noch viel wichtiger, auch auf der Vorhandseite brachte der 28-Jährige einige Prozentpunkte mehr Tempo auf die Strecke. Ganz ohne Eigenfehler gelang Thiem dieser Spielstil aber freilich nicht.

So ging Thiem also mit einem Rückstand in Durchgang zwei. Und sollte zunächst zu kämpfen haben: Wolf fand beim Stand von 1:1 Breakbälle vor, Thiem nutzte diese seinerseits zum 5:3. Und hatte wenig später die Chance, Satz zwei mit eigenem Aufschlag zuzumachen. Ohne Erfolg: Wolf erhöhte noch einmal die Schlagzahl und kämpfte sich mit seinem dritten Breakball des Games wieder zurück in den Satz. Thiem hatte nun aber sichtlich Hoffnung geschöpft, der Österreicher blieb konzentriert - und profitierte beim Stand von 6:5 von einem äußerst schlampigen Aufschlagspiel seines Kontrahenten: zu Null konnte der Niederösterreicher nach vier Eigenfehlern seines Gegners zum 7:5-Satzgewinn ausbreaken.

Thiem nervenstark

An der Tonart in diesem Match änderte sich weiterhin wenig: dominante Aufschlagspiele, kaum Zugriff für die Rückschläger. Bis zum Stand von 3:2 im Entscheidungssatz blieb es so ohne Break, dann musste das Spiel für knapp zwei Stunden aufgrund einsetzender Regenfälle unterbrochen worden. Thiem kam zurück, breakte sofort, musste dieses aber postwendend wieder abgeben. Wenig später war klar: Auch in Satz drei musste ein Tiebreak für die Entscheidung sorgen.

Dieses war nichts für schwache Nerven: Thiem zog schnell auf 4:1 davon, Wolf konterte mit fünf Punkten am Stück und fand beim Stand von 6:4 zwei Matchbälle vor. Nun war noch einmal Dominic Thiem an der Reihe: Der Österreicher machte selbst vier Punkte am Stück und fixierte so den starken 6:7 (5), 7:5 und 7:6 (6)-Erfolg. Spielzeit: drei Stunden und zwölf Minuten. In der Runde der letzten 32 wartet nun die Nummer eins des Turniers: Grigor Dimitrov.