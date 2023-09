ATP Zhuhai: Khachanov feiert bei Comeback fünften Turniersieg

Karen Khachanov hat sein Comeback beim ATP-Tour-250-Turnier in Zhuhai mit seinem fünften Championat gekrönt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2023, 15:55 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov hat seinen fünften Turniersieg gefeiert

Was für eine Rückkehr von Karen Khachanov auf die ATP-Tour! Der Russe, der zwischen den French Open und den US Open eine monatelange Verletzungspause einlegen musste, holte beim ATP-Tour-250-Event in Zhuhai seinen fünften Turniersieg gefeiert. Khachanov besiegte im Endspiel den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:6 (2) und 6:1. Für den 27-jährigen Moskauer war es der erste Turniersieg seit dem Herbst 2018, wo er in Paris-Bercy das ATP-Masters-1000-Event gewinnen konnte.

Bei den US Open hatte Khachanov einen ersten Versuch gewagt, war aber chancenlos gegen Michael Mmoh ausgeschieden.

Den Doppel-Titel hatten sich zuvor Jamie Murray und Michael Venus mit einem 6:4 und 6:4 gegen Nathaniel Lammons und Kackson Withrow gesichert.

