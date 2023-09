ATP Zhuhai: Struff unterliegt Nishioka im Viertelfinale

In seinem ersten Turnier nach Verletzungspause musste sich der Weltranglisten-23. Jan-Lennard Struff im Viertelfinale des ATP 250-Turniers in Zhuhai dem Japaner Yoshihito Nishioka in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 16:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Mit einer fast fehlerfreien Leistung setzte sich Yoshihito Nishioka in zwei Sätzen gegen Jan-Lennard Struff durch.

Zum dritten Mal trafen Jan-Lennard Struff und Yoshihito Nishioka in einem Tour-Match aufeinander, wobei jeder der beiden Spieler davor ein Match für sich entscheiden konnte.

Von Beginn an war der wieselflinke Nishioka gut im Match und erspielte sich im dritten Game drei laufende Break-Möglichkeiten, wovon der Japaner die zweite für sich nutzen konnte. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs hatte Struff eine Chance zum Re-Break, konnte diese aber nicht nutzen und musste den ersten Durchgang abgeben.

Auch im zweiten Satz spielte Nishioka zu Beginn weiterhin fast fehlerfrei und konnte dem Warsteiner im fünften Spiel den Aufschlag abnehmen. Als der japanische Linkshänder bei 5:4 zum Matchgewinn servierte, kämpfte sich Stuff noch einmal zurück und schaffte das Break zum Ausgleich, musste aber postwendend sein Service erneut abgeben. Ohne Punktverlust servierte der Weltranglisten-46. das Match zum 6:4, 7:5-Erfolg nach 90 Minuten aus.

In der Runde der letzten Vier trifft Nishioka auf Aslan Karatsev. Der Russe besiegte den an Nr. 2 gesetzten Briten Cameron Norrie in zwei knappen Sätzen nach 2:22 Stunden mit 7:6 (5), 7:6 (5).

Khachanov und Korda siegen erwartungsgemäß

In den ersten beiden Viertelfinals des Tages gaben sich die Favoriten keine Blöße. Der topgesetzte Karen Khachanov setzte sich mit 4:6, 6:4, 6:4 gegen den an Position 6 geführten Mackenzie McDonald aus den USA durch. Im Halbfinale sieht sich der Russe dem an Nr. 4 gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda gegenüber, der gegen die Nr. 5 des Turniers, Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien, beim 6:1, 6:2-Erfolg keine Mühe hatte.

Hier das Einzel-Tableau aus Zhuhai