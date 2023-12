ATP/WTA: Carlos Alcaraz & Co zauberten in Mexiko-Stadt

Bei einem Show-Event mit dem klangvollen Namen TennisFest GNP 2023 in Mexiko-Stadt gab es unter anderem ein Duell zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul zu bestaunen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2023, 16:54 Uhr

Carlos Alcaraz und Tommy Paul zeigten in Mexiko-Stadt unterhaltsames Tennis

Off-Season-Zeit ist Exhibition-Zeit: Viele Topspieler lassen sich die Vorweihnachtszeit mit pompös inszenierten Schaukämpfen versüßen, bei denen die antretenden Profis mit teils fast schon unverschämt hohen Antrittsgeldern angelockt werden. Am Donnerstag wurde im Plaza Mexiko in Mexiko-Stadt ein Event abgehalten, das seinen Namen auch völlig entsprach: TennisFest GNP 2023.

Nicht nur, dass mit Carlos Alcaraz, Tommy Paul, Maria Sakkari und Caroline Wozniacki richtige Kapazunder ihrer Zunft den Court stürmten, auch für musikalische Untermalung wurde gesorgt: Der in Lateinamerika höchst erfolgreiche Kolumbianer Sebastian Yatra sorgte für die richtigen Beats und Melodien, Feuerwerk- und Lichtershows verwöhnten zusätzlich die Augen der zahlreichen Zuschauer.

Alcaraz auch nächstes Jahr in Mexiko dabei

Das Eröffnungspiel zwischen der Griechin Sakkari und der dänischen Comebackerin Wozniacki ging in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 an die Südeuropäerin. Im darauffolgenden Hauptmatch setzte sich Alcaraz in der ehemaligen Stierkampf-Arena mit 7:6 und 6:3 durch. Großartige Schläge gab es in der Partie zuhauf - ein besonders ansehnlicher war dieser Passierball vom 20-jährigen Spanier:

Erfreulich für die Veranstalter: Der amtierende Wimbledon-Champion und aktuell Weltranglisten-Zweite hat sein Kommen für nächstes Jahr bereits fix zugesagt.