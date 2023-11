ATP/WTA: Carlos Alcaraz und Paula Badosa starten gemeinsam beim Hopman Cup 2024

Carlos Alcaraz und Paula Badosa sind das erste fixe Duo, dass in der 2024er-Ausgabe des traditionsreichen Hopman-Cups an den Start gehen wird.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.11.2023, 20:48 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird mit Paula Badosa beim Hopman Cup 2024 an den Start gehen

Der Austragungsort bleibt mit dem Nice Lawn Tennis Club (wohlgemerkt auf Sand) gleich wie im Vorjahr, lediglich einen fixen Termin hat der Hopman Cup 2024 von den Verantwortlichen noch nicht verpasst bekommen. Auch deshalb spannend, dass bereits ein Nationen-Team, das beim traditionsreichen Mixed-Turnier starten wird, fix zugesagt hat. Carlos Alcaraz und Paula Badosa werden Spanien beim Länderkampf vertreten.

Am wahrscheinlichsten dürfte jedoch erneut der Termin in der Woche nach dem Rasen-Grand-Slam in Wimbledon sein - dieser Zeitraum wurde auch 2023 für das Event reserviert, dass nach der vorläufigen Streichung 2019 in der eben zu Ende gehenden Saison seine überraschende Rückkehr feiern durfte. Bis dahin hatte die Veranstaltung zu Beginn des Jahres vor den Australian Open in Perth auf Hartplatz stattgefunden.

Bis 2027 bleibt der Hopman Cup fix in Nizza

Der amtierende Hopman-Cup-Sieger Kroatien wird neben Spanien und vier weiteren Nationen ebenfalls 2024 mit an Bord sein. Erst ab 2025 wird auf acht teilnehmende Nationen aufgestockt. Bislang gibt es zwischen dem Nice Lawn Tennis Club und der ITF einen Fünf-Jahres-Vertrag für das Mixed-Event - sprich spätestens 2027 muss erneut über die Zukunft der Veranstaltung entschieden werden.

Alcarz und Badosa hätten bereits im Vorjahr gemeinsam um den Titel beim Hopman Cup kämpfen sollen, allerdings musste die 26-Jährige aufgrund einer Verletzung ihre Teilnahme absagen. Ersatzfrau war in Folge Rebeka Masarova, die alle ihre vier Partien (zwei Einzel und zwei Doppel) verloren geben musste.