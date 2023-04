ATP/WTA Madrid: Nur Yannick Hanfmann und Laura Siegemund schaffen die Qualifikation

Von sechs in das Qualifikationfinale beim Combined-Event in Madrid gestartete DTB-Profis schafften lediglich Yannick Hanfmann und Laura Siegemund den Sprung ins Hauptfeld.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.04.2023, 18:11 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund steht im Hauptfeld der Mutua Madrid Open 2023

Nur ein Drittel der DTB-Spieler:innen haben am Dienstag in Madrid den Sprung ins Hauptfeld der hochdotierten Combined-Veranstaltung geschafft: Von den sechs gestarten Deutschen blieben in der spanischen Hauptstadt nur Daniel Altmaier und Laura Siegemund in der Vorausscheidung erfolgreich.

Siegemund, in der Qualifikation an 14 gereiht gewesen, besiegte die achtgesetzte Russin Kamilla Rakhimova überraschend deutlich nach 92 Minuten mit 6:4, 6:1. Weniger erfolgreich waren hingegen Anna-Lena Friedsam beim 6:7 (1), 4:6 gegen die Niederländerin Arantxa Rus und Tamara Korpatsch, die sich der Spanierin Nuria Parrizas Diaz 3:6, 5:7 geschlagen geben musste.

Bei den Herren ergatterte Hanfmann das Hauptwettbewerbs-Ticket mit einem 6:2,-6:4-Erfolg über den in der Weltrangliste an 204 verorteten Franzosen Arthur Cazaux. Keine überzeigende Leistung zeigte die Nummer eins der Vorausscheidung Jan-Lennard Struff, der beim 4:6, 2:6 gegen den Russen Aslan Karatsev keinen Auftrag hatte. Daniel Altmaier scheiterte am Österreicher Jurij Rodionov 4:6, 3:6.

