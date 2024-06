ATP`s-Hertogenbosch: Keine Geburtstagsgeschenke für Arthur Fils

Das Geburtstagskind Arthur Fils verpasste bei dem ATP-250-Turnier in 's-Hertogenbosch den Viertelfinaleinzug gegen Ugo Humbert.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 21:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Zum 20. Geburtstag gab es für den jungen Tennisstar Arthur Fils keine Geschenke, zumindest nicht auf dem Platz. Bei dem heutigen französischen Duell war der 25-jährige Ugo Humbert letztendlich der bessere Spieler und gewann mit 6:3 und 7:6 (7:1). Im Viertelfinale trifft der an drei gesetzte Franzose Humbert auf den Qualifikanten Gijs Brouwer, der sich heute überraschenderweise in zwei deutlichen Sätzen gegen den fünfgesetzten Adrian Mannarino durchsetzen konnte.

Tallon Griekspoor konnte ebenfalls seinen guten Start in die Rasen-Saison fortsetzten. Der an sechs gesetzte Niederländer setzte sich in zwei Sätzen gegen Mackenzie McDonald durch. Am Freitag trifft Griekspoor entweder auf Aleksandar Vukic oder Karen Khachanov, die momentan noch spielen, aufgrund des Regens aber immer wieder Matchunterbrechungen haben.

Morgen geht es bei dem niederländischen ATP-250-Turnier spannend weiter. Der zweitgesetzte Tommy Paul, sowie auch der French Open Viertelfinalist Alexander de Minaur kämpfen um ihr Ticket in das Viertelfinale. Außerdem wird der Aufschlagkönig Milos Raonic weiter an seinem Comeback arbeiten. Der Kanadier war seit Indian Wells nicht mehr auf der Tour vertreten gewesen. Nun ist der ehemalige Weltranglistendritte zurück und trifft auf den Spanier Roberto Bautisra Agut.

Hier das Einzel-Tableau der Herren