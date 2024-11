Auch Alexei Popyrin hat sich verlobt

Nach Casper Ruud hat auch Alexei Popyrin seine Verlobung bekanntgegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2024, 07:52 Uhr

Alexei Popyrin

Als Tennisprofi hat man ja bekanntlich nicht allzu viel Freizeit. Und also will man diese dementsprechend für die kleinen und großen Freuden des Lebens nutzen. Das hat sich wohl auch Alexei Popyrin gedacht, der am Donnerstag die Verlobung mit seiner langjährigen Amy Pederick bekanntgab.

Popyrin und Pederick kennen sich bereits seit ihre Kindheit, gingen sie in Dubai doch gemeinsam in den Mathematik-Unterricht. Seitdem brach der Kontakt zwischen den beiden nie gänzlich ab, ein Paar sollen sie Berichten zufolge seit 2019 sein. Das Jahr 2024 endet für Popyrin damit auch außerhalb des Platzes auf wundervolle Art und Weise.

Auf dem Court wusste der Australier in der abgelaufenen Saison zu überzeugen. Popyrin gewann in Montreal den ersten ATP-Masters-1000-Titel seiner Karriere und siegte wenige Wochen später bei den US Open gegen den 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic. Die Spielzeit schließt der 23-Jährige als Nummer 24 der Welt ab.

Popyrin ist indes nicht der einzige Tennisprofi, der sich auf seine bevorstehende Hochzeit freuen darf. Erst am Dienstagabend hatte Casper Ruud die Verlobung mit seiner Freundin Maria Galligani bekanntgegeben.