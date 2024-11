Casper Ruud verlobt: "Kann es nicht erwarten, dich zu heiraten"

Casper Ruud hat seine Tennispause mit einem Höhepunkt begonnen: Am Dienstagabend gab er auf Instagram seine Verlobung mit Freundin Maria Galligani bekannt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.11.2024, 19:16 Uhr

© Getty Images

Bei den Tennisstars der Welt läuten tatsächlich vermehrt die Hochzeitsglocken. Den Anfang machte Madison Keys, die mit ihrem Trainer Bjorn Fratangelo den Bund fürs Leben schloss. Casper Ruud will nun ebenfalls den nächsten Schritt mit seiner langjährigen Freundin Maria Galligani wagen. Am Strand mit hellem Hemd und türkisem Wasser im Hintergrund stellte der Norweger die entscheidende Frage.

„Ich kann es kaum erwarten, dich zu heiraten“, schrieb Casper Ruud zu seinem Instagram Beitrag, welcher drei Fotos des glücklichen, frisch vermählten Paares erhielt. 2018 machte das Traumpaar ihre Beziehung öffentlich. Galligani war eine wichtige Bezugsperson im Lager von Ruud. Sie sah unteranderem zusammen mit Vater und Coach Christian und Mutter Lele zu, wie ihr nun Verlobter drei Grand-Slam-Finals erreichte.

Ruud beendet Saison mit 50 Siegen

Der 25-jährige beendet das Jahr 2024 auf Platz sechs der Weltrangliste. Nach einem frühen Australian Open-Aus folgte der Finaleinzug des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco. Nach dem Erreichen des Endspiels bei dem Masters in Monte-Carlo erkämpfte sich Ruud seinen erste Titelgewinn des Jahres und gleichzeitig den größten Sieg seiner Karriere. Nach einem Zwei-Satz-Match gegen Stefanos Tsitsipas kürte sich der 25-jährige zum Barcelona Open-Champion. Vier Wochen später folgte in Genf der zweite und letzte Titel des Jahres für Ruud.

Bei Roland Garros schaffte es der Sandplatzspezialist bis ins Halbfinale (wo er gegen Zverev nach vier Sätzen den Kürzeren zog). Nach seinem Viertelfinalaus bei den Olympischen Spielen lief es dann nicht mehr so richtig Rund für den Norweger. Trotz seines voll gepackten Terminkalenders kam Ruud nicht über einen Viertelfinaleinzug hinaus. Für eine Qualifikation der ATP Nitto Finals hat es aber trotzdem noch gereicht. Dort kam der ehemalige Weltranglistenzweite zum vierten Mal in Folge bis ins Halbfinale.