Auch Andre Agassi hat das Pickleball-Fieber gepackt!

Andre Agassi, eine der größten Legenden des Tennissports, hat wie einige andere Tennisstars auch, eine neue Leidenschaft gefunden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.03.2023, 17:36 Uhr

© Getty Images Andre Agassi wird sich im Piclkeball mit drei anderen Legenden messen

Kleiner Hinweis an die europäischen Freunde und vor allem Vermarkter des Padeltennis (außerhalb Spaniens, versteht sich): Wenn ich eine unter aktiven Spielern immer populärer werdende Disziplin einem breiteren Publikum auch im TV näher bringen möchte, dann würde es sich empfehlen, auf die Strahlkraft von anderweitig etablierten Legenden zu setzen. Ein Showdoppel im Padelkäfig zwischen Thomas Muster und Alex Antonitsch auf der einen und Michael Stich und Marc-Kevin Goellner auf der anderen Seite - quasi in Reminiszenz an Unterpremstätten 1994 - dafür würde sich auch ein TV-Publikum finden. Vielleicht wird daraus ja noch was.

In den USA ist man schon weiter. Dort wird Padel ein wenig anders gespielt - in der Regel nämlich ohne Wände - der letzte Schrei in Sachen Rückschlagsportarten ist aber Pickleball. Immer mehr Menschen versuchen sich an der einfach zu erlernenden Disziplin, übrigens auch noch aktive Tennisstars wie Jack Sock, John Isner oder Sam Querrey. Zum Spaß. Ganz professionell werden aber auch Ligen installiert, die Pickleball in der umkämpften Sportlandschaft bei den Fans etablieren sollen.

Agassi kitzelt McEnroe

Gerade in letzterer Hinsicht hilft es aber auch, ein Event zu veranstalten, wie es am kommenden Sonntag zur Austragung kommen soll. Da wird es in Hollywood, Florida, zum „Pickleball Slam“, einem Schaukampf, an dem vier Männer im besten Alter teilnehmen, die in Tennissport jeweils mindestens einen Grand-Slam-Titel geholt haben: John McEnroe, Andy Roddick, Michael Chang und Andre Agassi.

Der Mann aus Las Vegas hat bekanntlich bei allen vier Majors triumphiert. Und das zu einer Zeit, als der Sandplatz in Roland Garros noch nicht schneller als der Hardcourt in New York City war. Agassi beim Pickleball, das wird auch in Sachen Trash Talk eine interessante Kombination werden. Denn den Auftakt dafür hat der Ehemann von Stefanie Graf schon geliefert. In Richtung John McEnroe. Der, so Agassi, sei nämlich eigentlich komplett ungeeignet für Pickleball. Denn er habe immer nur mit dem Tempo seiner Gegner gespielt.

Die Antwort wird John McEnroe auf dem Court geben. Und ESPN, der größte Sportsender des Landes, wird dies am Sonntag, den 02. April 2023, seinen Abonnenten nicht vorenthalten.