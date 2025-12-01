Auch Cameron Norrie bahnt sich den Weg zum Altar

Mit Félix Auger-Aliassime oder Denis Shapovalov haben ja zwei prominente ATP-Profis im Jahr 2025 geheiratet. Der nächste Kandidat könnte Cameron Norrie sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.11.2025, 21:06 Uhr

© Instagram / Louise Jacobi Cameron Norrie und Louise Jacobi haben sich verlobt

Der Ausklang der Saison 2025 war für Cameron Norrie ja durchaus erfreulich: In Der Halle von Paris besiegte der britische Linkshänder ziemlich überraschend in Runde zwei Carlos Alcaraz. Und in der Woche darauf erreichte Norrie in Metz das Endspiel, das er hauchzart gegen Learner Tien verlor. Das macht am Ende Platz 27 in den ATP-Charts und damit einen sicheren Platz in der Setzliste bei den Australian Open im kommenden Jahr.

Das gibt sportlich eine gewisse Planungssicherheit. Auf privater Ebene hat sich Norrie nun auch auf das nächste Level begeben - und sich mit seiner langjährigen Freundin Louise Jacobi verlobt. Das gaben die beiden bei Instagram bekannt. Wenn über einen möglichen Hochzeitstermin gesprochen wurde, dann ließen sich Norrie und Jacobi noch nicht in die Karten blicken.

Heiraten liegt auf der ATP-Tour ja im Trend: Im Laufe der vergangenen Saison haben sich etwa die beiden kanadischen Starspieler Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov mit ihren jeweiligen Partnerinnen das Ja-Wort gegeben. Auger-Aliassime hat das dermaßen beflügelt, dass er in der Weltrangliste bis auf Position fünf vorgestoßen ist.

