Auch Carlos Alcaraz macht bei Messi den Trophäen-Überreicher

Nach der Trophäen-Übergabe von Novak Djokovic beim Formel-1-Sprint in Doha trat nun auch Carlos Alcaraz bei einem Sport-Großereignis als Zeremonie-Gehilfe in die Bresche und überreichte dem siegreichen Soccer-Team von Inter Miami um den argentinischen Superstar Lionel Messi den Siegerpokal.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.11.2025, 21:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz beglückwünschte Lionel Messi zum Titelgewinn in der Eastern-Conference der MLS.

Auch in der Off-Season geht es bei den besten Tennis-Spielern der Welt nicht ohne sportliche Großereignisse. So tauchte kürzlich der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic beim Sprint-Rennen der Formel 1 in Doha auf und überreichte werbewirksam für die sozialen Netzwerke die Pokale an George Russel, Oscar Piastri und Lando Norris.

Zum Fußball zog es dagegen den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Beim Finale der Eastern-Conference in der US-Fußball-Liga ließ es sich der 22-Jährige nicht nehmen, dem siegreichen Team von Inter Miami um den argentinischen Superstar Lionel Messi die Siegestrophäe zu überreichen, die damit den Einzug in das Finale der Major League Soccer gegen die im Westen siegreichen Vancouver Whitecaps um den deutschen Weltmeister Thomas Müller perfekt machten.

Erneut auf die Rennstrecke wird es dagegen den Südtiroler Jannik Sinner ziehen. Wie Sky Sport Italia vermeldet, wird der frisch gekürte ATP-Weltmeister als Kooperations-Partner der Formel 1 beim Saisonfinale in Abu Dhabi erwartet. Dabei würde es schwer verwundern, wenn die Veranstalter dem vierfachen Grand-Slam-Champion keinen Pokal zur Übergabe in die Hände drücken würden.