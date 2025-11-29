Formel-1-Sprint in Doha: Wenn Novak Djokovic die Pokale vorbei bringt

Novak Djokovic hat beim Formel-1-Sprint in Doha die drei Erstplatzierten mit Trophäen bedacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2025, 18:25 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic mit George Russell, Oscar Piastri und Lando Norris

Dass sich die Stars der Tennisszene auch gerne bei der Formel 1 zeigen, ist kein Geheimnis. Und ab und zu dürfen sie sogar aktiv werden: So wie Novak Djokovic am Samstag, der bach dem Sprint in Doha die Siegertrophäe an Oscar Piastri überreichte. Und auch den Zweiten George Russell und den angehenden Weltmeister Lando Norris nicht unbedacht ließ.

Auch Jannik Sinner hat sich schon produktiv in die Königsklasse eingebracht: Im vergangenen Jahr schwenkte der Südtiroler die Zielflagge in Abu Dhabi, als damals Ersten für Max Verstappen.

Als besonderer Hotspot hat sich in dieser Hinsicht der Grand Prix in Miami erwiesen. Da schauen schon mal die Williams-Schwestern vorbei. Aber auch Roger Federer hat sich samt Familie scon an der Rennstrecke rund um das Hard Rock Stadium gezeigt.

Novak Djokovic wiederum ist im Moment ja ganz gut ausgeruht. Seine Saison hat der serbische Großmeister mit dem 102. Turniersieg seiner Karriere in Athen abgeschlossen, danach hatte Djokovic keine Lust mehr auf die ATP Finals.