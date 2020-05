Auch in den USA legen die Profis los - mit Matteo Berrettini

In knapp einer Woche soll es auch in den USA mit den Schaukämpfen von Tennisprofis losgehen. Mit dabei: US-Open-Halbfinalist Matteo Berrettini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2020, 13:27 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini bringt sich in Florida in Form

Schön langsam löst sich die Tennisszene aus der Schockstarre, die durch die Absage der Turniere ab Indian Wells eingetreten ist. In Deutschland und Österreich sollen bald nationale Serien für die beschäftigungslosen Profis starten, auch Patrick Mouratoglou wird in seiner Akademie bald wieder Spitzentennis bieten. Nun zieht auch die USA nach, vielmehr vier Herren, die sich nach Angaben der New York Times vom 8. bis zum 10. Mai in West Palm Beach in Florida messen werden: Matteo Berrettini, Tennys Sandgren, Reilly Opelka und Tommy Paul.

Sandgren hat in diesem Jahr schon bei den Australian Open für Furore gesorgt, stand gegen Roger Federer im Viertelfinale bei sieben letztlich vergebenen Matchbällen knapp vor dem Sieg. Und ist so heiß auf eine Rückkehr auf den Tennisplatz, dass er sogar mit einem Schutzanzug auflaufen würde. Auch Tommy Paul hat in Melbourne aufgezeigt, dort Grigor Dimitrov aus dem Wettbewerb gekegelt.

Berrettini wird von Tomljanovic gepusht

Prominentester Teilnehmer ist gemäß Weltrangliste aber Matteo Berrettini, die aktuelle Nummer acht. Der Italiener, 2019 Halbfinalist der US Open und Sieger des MercedesCups in Stuttgart, trainiert mit Freundin Ajla Tomljanovic derzeit in Florida. Und hat offenbar Probleme mit seiner allgemeinen Verfassung. „Ich wäre gerne in einer besseren Verfassung hier angekommen“, erklärte Berrettini gegenüber der Website der ATP. „Ich muss keine Matches spielen, also muss ich auch von meiner Ernährung her nicht so streng sein. Aber es ist sehr heiß hier, und ich arbeite hart. Ich habe mich vor ein paar Tagen vor und nach dem Training gewogen und hatte danach vier Kilo weniger.“

Schon 2016 musste Berrettini wegen Knieproblemen sieben Monate lang aussetzen. Die augenblickliche Situation sei aber weitaus schlimmer. „Ich bin jetzt bereit, aber die Tour ist das verständlicherweise nicht.“ Zum Training mit Tomljanovic merkte Berrettini an. „Wir üben gemeinsam, und es hilft mir wirklich, dass sie hier ist. Sie pusht mich, mehr und mehr zu laufen. Ich habe immer mit meinem Bruder trainiert, bin also sehr glücklich, dass ich jetzt wieder jemanden an meiner Seite habe.“