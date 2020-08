Auch Simona Halep verzichtet auf US Open

Die Absagenflut für die US Open nimmt kein Ende. Auch die Tennis-Weltranglistenzweite Simona Halep wird auf das Grand-Slam-Turnier verzichten.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 17.08.2020, 15:32 Uhr

© Getty Images Simona Halep

"Ich habe immer gesagt, dass bei dieser Entscheidung meine Gesundheit die größte Rolle spielt. Daher ziehe ich es vor, in Europa zu bleiben und zu trainieren", schrieb die 28 Jahre alte Rumänin bei Twitter.

Halep hatte am Sonntag erst beim WTA-Turnier Prag gesiegt, bezüglich einer Entscheidung über der US Open hatte sie nach dem Sieg noch mal in sich gehen wollen.

US Open: Nur vier Top-10-Spielerinnen dabei

Zuletzt hatten bereits zahlreiche Topspieler für das Turnier abgesagt, das trotz der prekären Coronasituation in den USA ab dem 31. August in New York stattfinden soll. Unter anderem verzichten die beiden Titelverteidiger Bianca Andreescu (Kanada) und der 19-malige Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Spanien) auf eine Teilnahme.

Bei den Damen haben damit sechs Spielerinnen aus den Top Ten ihre Teilnahme in Flushing Meadows abgesagt. Karolina Pliskova ist damit - Stand jetzt - die einzige nicht in den USA lebende Spielerin aus den ersten Zehn der Weltrangliste, die die Reise nach New York antreten wird.

Deutschlands Nummer 1, Angelique Kerber, hat sich noch nicht über Teilnahme oder Absage geäußert. Kerber hatte die US Open 2016 gewonnen.