WTA Prag: Simona Halep schlägt Elise Mertens und holt den Titel

Simona Halep hat sich erwartungsgemäß den Titel beim WTA-Event in Prag gesichert. Die topgesetzte Rumänin bezwang im Endspiel Elise Mertens mit 6:2 und 7:5.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.08.2020, 15:18 Uhr

Simona Halep sicherte sich mit einer starken Leistung den Titel beim WTA-Event in Prag

Simona Halep hat sich bei diesem WTA-Event von Runde zu Runde steigern können. Nachdem die Rumänin bei ihren ersten beiden Auftritten noch überraschend hart zu kämpfen hatte, zeigte sich die topgesetzte Rumänin in Viertel- und Halbfinale in blendender Verfassung. Im Endspiel bekam Halep es mit der an Nummer drei gesetzten Belgierin Elise Mertens zu tun, die in ihrem Halbfinale in zwei Tiebreaks starke Nerven bewies.

Das Endspiel kann als Abbild des gesamten Turnieres Haleps verstanden werden, denn auch hier legte die Favoritin einen Kaltstart hin. Die Rumänin musste ein frühes Break hinnehmen und lag schnell mit 0:2 in Rückstand. Die Weltranglisten-Zweite fing sich aber schnell, holte gleich sieben Games en suite. Nur wenige Minuten später stand es 6:2 und 1:0 für Halep.

Grund zum Aufgaben war das für Elise Mertens aber keiner, die Belgierin gewann ihr erstes Game nach sieben in Folge verlorenen Spielen und ging wenig später auch in Satz zwei in Front. Ein Aufbäumen, das aber nicht von allzu langer Dauer sein sollte. Zwar konnte Mertens den zweiten Satz deutlich offener gestalten als noch Durchgang eins, beim Stand von 5:5 kassierte die Belgierin aber erneut das Break und musste wenige Augenblicke später mitansehen, wie Halep bei eigenem Aufschlag den Sack zumachte.

Für Simona Halep ist es der erste Triumph im ersten Turnier nach der COVID-19 bedingten Unterbrechung der WTA-Tour. Die Rumänin hätte eigentlich schon in Palermo auf die Tour zurückkehren sollen, ein Hin und Her rund um eine mögliche Quarantäne bei einer Einreise nach Italien bewegte die Weltranglisten-Zweite dann aber dazu, ihren Start in Palermo abzusagen. Nun, eine Woche später, ist Halep aber erfolgreich auf die Tour zurückgekehrt.