Auch Swiss Tennis plant Turnierserie - Bencic, Hingis und Schnyder im Einsatz

Der Zentralvorstand von Swiss Tennis hat einer neuen nationalen Turnierserie zugestimmt um den Spitzenspielern in der Schweiz nach dem Corona-Lockdown Matchpraxis und eine Einkommensquelle zu bieten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.06.2020, 12:53 Uhr

Das erste von rund zwei Dutzend Turnieren findet bereits kommende Woche in Nationalen Leistungscenter von Swiss Tennis statt. Ende Juli treten dann die besten Schweizer Spielerinnen und Spieler im Swiss Tennis Pro Cup powered by Securitas, einem Teamwettkampf à la Fed Cup und Davis Cup, an. Für den am 25. Juli von der SRG auf SRF, RTS und RSI übertragenen Anlass in der Swiss Tennis Arena in Biel werden auch Zuschauer zugelassen.

Nachdem die internationalen Circuits der ITF, WTA und ATP noch bis mindestens Ende Juli gestoppt sind, bietet Swiss Tennis den N-Spielerinnen und -spielern (bei den Herren die besten 150 der Schweiz, bei den Damen die Top-75) über die nächsten Monate in enger Zusammenarbeit mit diversen TurnierorganisatorInnen eine ganze Reihe von Spielmöglichkeiten, und damit auch Einnahmequellen, an.

Für die beiden nachfolgend beschriebenen Anlässe investiert Swiss Tennis einen sechsstelligen Betrag, der zum grössten Teil aus den aufgrund der Corona-Pandemie nicht genutzten Delegationsbudget und dem Budget «Internationale Turniere» besteht, um den Spitzen- und Leistungssport zu unterstützen. «Es ist uns ein Anliegen, die Athletinnen und Athleten in dieser Situation ohne internationale Wettkämpfe so gut wie möglich zu unterstützen.» erklärt René Stammbach, Präsident von Swiss Tennis. «Mit der Turnierserie, die eine Vielzahl von Anlässen in drei Kategorien austrägt, erhalten die SpielerInnen Matchpraxis und ein Preisgeld, andererseits bieten wir damit auch den Turnierorganisatoren die Möglichkeit, ihre teilweise annullierten internationalen Turniere in anderer Form durchzuführen und so ihre Sponsorenleistungen erfüllen zu können.

Bereits ab Mitte Juni geht es los

Bereits am 15. Juni beginnt die N-Turnierserie für die besten Schweizer Tennisspielenden. Rund zwei Dutzend Turniere, aufgeteilt auf die folgenden drei Kategorien, werden in den kommenden drei Monaten durchgeführt.

N-Series powered by Swiss Tennis: diese Turniere ergänzen den bisherigen Turnierkalender und sind ausschliesslich Schweizer Spielerinnen und Spielern vorbehalten. Jedes der Turniere bieten ein Preisgeld von mindestens CHF 15 000.00.

Hochdotierten N-Preisgeldturniere supported by Swiss Tennis: Dabei handelt es sich um bestehende Turniere, die auf Clubinitiative durchgeführt und in diesem Jahr von Swiss Tennis zusätzlich finanziell und materiell unterstützt werden. Die Teilnahmekriterien werden durch die Turnierorganisatoren gemäss nationalem Turnierreglement festgelegt.

Standard-N-Turniere mit N1-Konkurrenzen: Diese Turniere legen den Fokus darauf, möglichst vielen AthletInnen Spielmöglichkeiten zu bieten.

Zum Turnierplan: swisstennis.ch/n-turniere

Swiss Team Cup powered by Securitas – Der Teamwettkampf im Fast4-Format

Swiss Tennis, das Securitas Swiss Fed Cup Team, das Securitas Swiss Davis Cup Team und Securitas als Leading Partner werden zusammen am 25./26. Juli 2020 einen der ersten grossen nationalen Tennisevents seit Ausbruch von Covid-19 in der Schweiz durchführen. Nebst Entertainment für ein TV-Publikum und einer begrenzten Anzahl Zuschauer (Stand 11.06.2020: 300, natürlich unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemassnahmen) soll der zweitägige Event im Nationalen Leistungszentrum in Biel (Swiss Tennis Arena) den Profis die Rückkehr auf die Tours mit realer Matchpraxis vorbereiten helfen. Als Teamcaptains amten Heinz Günthardt und Severin Lüthi.

Die besten Schweizer TennisspielerInnen duellieren sich in einem Mini-Davis- und Fed-Cup-Teamformat in Biel im Format Fast4. Dabei stehen sich bei den Frauen zwei Teams, gebildet aus den aktuellen Fed-Cup-Spielerinnen Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und Stefanie Vögele sowie den Legenden Martina Hingis und Patty Schnyder gegenüber. Als Joker steht auch Timea Bacsinszky im Einsatz.

Bei den Männern treten Henri Laaksonen, Sandro Ehrat, Marc-Andrea Hüsler, Johan Nikles, Jakub Paul und Antoine Bellier fix an. Vier U18-Junioren, die in der Weltrangliste der Junioren zuvorderst mitmischen, machen in einer Qualifikation «Jeder gegen jeden» die zwei freien Plätze unter sich aus.

Belinda Bencic, aktuelle Weltnummer acht bei den Frauen, freut sich auf den ersten Ernstkampf: "Es ist schön, wieder ein Ziel zu haben und sich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Dass alle Mitglieder der beiden Nationalteams mit am Start sind, zeigt, wie sehr wir uns auf die Wiederaufnahme der Tour freuen». René Stammbach, Präsident von Swiss Tennis, erklärt: «Unser Leading Partner und die SRG waren von der Idee eines solchen Team-Cups zwischen unseren Top-Spielerinnen und -spielern sofort begeistert. Wir bieten den Athleten einen topbesetzten Anlass, Matchpraxis, Preisgeld sowie den Zuschauern beste sportliche Unterhaltung dank der Schweizer Top-Spieler – eine win-win-Situation für alle."

Die Securitas-Gruppe unterstützt seit 12 Jahren die beiden Nationalteams der Frauen und Männer: "Wir wollen mit unserem neuen Engagement sowohl den beiden Teams als auch den NachwuchsspielerInnen die Chance bieten, sich im ersten Schweizer Top-Turnier seit Ausbruch der Corona-Krise im direkten Wettbewerb zu messen und dazu beitragen, dass sie wieder Preisgelder verdienen können,“ sagt Reto Casutt, Generalsekretär der Securitas-Gruppe. Swiss Tennis Präsident René Stammbach ist „sehr erfreut, dass sich unser langjähriger Leading Partner Securitas in verdankenswerter Weise an diesem ausserodentlichen Event beteiligt."

Die Sender der SRG (SRF, RTS, RSI) werden am Samstag, 25. Juli 2020, direkt aus der Swiss Tennis Arena in Biel übertragen.