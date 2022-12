"Auf der Zielgeraden" - Carlos Alcaraz bald wieder komplett fit

Der Bauchmuskeleinriss, den sich Carlos Alcaraz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy zugezogen hatte, ist bereits fast völlig verheilt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.12.2022, 18:50 Uhr

© Getty Images Trotz seiner Verletzung war Carlos Alcaraz bei den ATP Finals in Turin vor Ort

Carlos Alcaraz hat das Jahr 2022 als Weltranglisten-Erster abgeschlossen, wird mit dem Ende der abgelaufenen Saison jedoch mitnichten zufrieden sein. Verständlich, musste der Spanier doch aufgrund eines Muskeleinrisses in der linken Bauchwand sowohl die ATP Finals in Turin als auch die Davis-Cup-Endrunde im Málaga unverrichteter Dinge an sich vorbeiziehen lassen.

Just nach Bekanntmachung der ungelegen gekommenen Verletzung sprachen Experten von einer circa sechs Wochen dauernden Rekonvaleszenz - und diese Schätzung dürfte auch in etwa hinkommen.

Start ins Jahr 2023 noch ungewiss

Denn "Caritos" meldete sich kürzlich auf Twitter mit einem Gesundheits-Update bei seinen Fans: "Auf der Zielgeraden der Genesung! Heute führen wir Magnet-Resonanz- und Belastungstests durch."

Der 19-jährige Spanier konnte in der vergangenen Spielzeit zwei 500er-Events (Rio de Janeiro, Barcelona), zwei Masters-1000-Turniere (Miami, Madrid) sowie mit den US Open ein Grand-Slam-Turnier für sich entscheiden. Obwohl, wie erwähnt, beim ATP-Jahresabschlussturnier nicht angetreten, liegt der junge Mann aus der Region Murcia in der Weltrangliste 800 Zähler vor Landsmann Rafael Nadal.

Wie Alcaraz genau ins Jahr 2023 starten wird, ist noch nicht fixiert. Beim Mixed-Teamwettbewerb United Cup steht der Schützling von Juan Carlos Ferrero nicht im spanischen Aufgebot.