Auftritt mit Fake-Alcaraz: Aryna Sabalenka zu Gast in Late-Night-Show

Aryna Sabalenka überraschte die Fans der Late-Night-Show von US-Moderator Jimmy Fallon mit einem kurzen Auftritt in der Sendung. Dieser spricht für die gewonnene Popularität der Weltranglistenersten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2025, 19:57 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka präsentieren gemeinsam ihre Trophäen in New York.

Die bekannte Late-Night-Show von und mit Jimmy Fallon thematisierte zu Wochenbeginn den Ausgang der US Open. Gewürrdigt wurden die beiden Champions der Einzelwettbewerbe. Doch während Carlos Alcaraz in Form des Schauspielers Fred Armisen in karikativer Art dargestellt worden ist, gab es am Ende den Überraschungsbesuch von „der echten“ Aryna Sabalenka.

Unter großem Jubel und mit viel Applaus begrüßten die Zuschauer die frischgebackene Titelträgerin. Der Auftritt fiel jedoch kürzer aus, als viele Fans der US-Sendung sicherlich gehofft haben. Sabalenka berichtete in eigenen Worten kurz und knapp, dass der Titel besonders sei und auch die Stadt New York natürlich sehr besonders ist. Da war der Auftritt auch schon wieder beendet.

Sabalenka unterstreicht Bekanntheitsgrad

Trotz des nur kurzen Intermezzos in der erfolgreichsten Late-Night-Show der USA unterstreicht dieser Auftritt den hohen Bekanntheitsgrad Sabalenkas in den USA, die durch ihre Erfolge der letzten Jahre zum Gesicht des Frauentennis geworden ist. Die Weltranglistenerste ist in TV-Formaten deutlich präsenter als die zuvor jahrelange Weltranglistenerste Iga Swiatek.

Dem Tennissport steht es sicherlich gut zu Gesicht, dass neben der aktuellen hohen Nachfrage um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auch die Frauen nicht hinten runterfallen und mit eigenen Gesichtern punkten. Ein Manko, welches zu zeiten der Big3 lange Zeit auf der WTA Tour diskutiert worden ist.