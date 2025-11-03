Auger-Aliassime pfeift auf Metz - jetzt muss Musetti liefern

Nachdem Félix Auger-Aliasssíme nicht beim ATP-Tour-250-Turnier in Metz antreten wird, könnte ihm Lorenzo Musetti mit einem Turniersieg in Athen noch den letzten Fixplatz für die ATP Finals in Turin wegschnappen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.11.2025, 07:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images "Bonjour, Metz! Ich komme dann doch nicht ..." - Félix Auger-Aliassime braucht eine Pause

Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Heißt es ja. Nun muss sich Félix Auger-Aliassime weder vor der Justiz rechtfertigen noch plant der Kanadier nach seinem starken Auftritt beim ATP.-Masters-1000-Turnier in Paris eine längere Schiffsreise. Aber Félix lässt es dann doch auf ein Gottesurteil ankommen: Wenn Lorenzo Musetti es tatsächlich schaffen sollte, das Turnier in Athen zu gewinnen. Und wenn Novak Djokovic sich darüber hinaus dafür entscheidet, bei den ATP Finals anzutreten, dann fährt er eben „nur“ als Ersatzmann hin.

So oder so ähnlich hat es Auger-Aliassime nach der Finalniederlage gegen Jannik Sinner in der La Defense Arena am Sonntagnachmittag formuliert. Mit dem Einzug ins Endspiel hat „FAA“ Musetti im Race to Turn zwar überholt. Aber der hat in Athen eben noch eine allerletzte Chance. Auch wenn wenig darauf hindeutet, dass er diese nutzen könnte: So gut hat Musetti in den letzten Wochen nicht verformt. Außer vielleicht in Wien, wo er erst im Halbfinale an Alexander Zverev gescheitert ist.

Die Leidtragenden sind die Veranstalter des Turniers in Metz. Denen ist nun nach der Nummer zwei (Daniil Medvedev) mit Félix Auger-Aliassime eben auch die Nummer eins abhanden gekommen. Einer der Profiteure ist ein 32-jähriger Tunesier: Moez Echargui nahm als Lucky Loser den Slot von Medvedev ein. Und steht damit nach einem Freilos bereits im Achtelfinale.

Hier das Einzel-Tableau in Metz

