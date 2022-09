Aus für ATP Cup! ATP und WTA machen zum Saisonstart gemeinsame Sache

Tolle Neuigkeiten für den Tennissport: Statt zum Saisonstart wie bis dato lediglich für die männlichen Athleten ein Team-Event anzubieten, machen ATP und WTA ab kommender Saison im Januar gemeinsame Sache.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 19:58 Uhr

Der Hopman Cup wird 2023 in veränderter Form seine Rückkehr feiern

Große Veränderung im ATP- und WTA-Kalender zum Saisonstart: Ab kommendem Spieljahr wird es nämlich keinen ATP-Cup mehr im Angebot geben, stattdessen machen Damen und Herren in einem Mixed-Event gemeinsame Sache. Das berichtet die New York Times am Dienstagabend. Demnach soll es sich weiterhin um einen Länderkampf handeln, nur eben mit männlichen und weiblichen Vertreten.

Unter dem Namen "United Cup" soll das Event nicht ohne Parallelen zum bis 2019 ausgetragenen "Hopman Cup" an verschiedenen Orten verteilt auf ganz Australien ausgetragen werden. Der Teamkampf soll für die gesamte Weltelite eine gute Vorbereitung auf die Australian Open, das erste ganz große Saisonhighlight, bieten. Auch das Preisgeld soll ich Berichten zufolge am höheren Ende des Spektrums bewegen.

Eine offizielle Bestätigung bleibt bislang ebenso aus wie genauere Informationen zum Modus des Team-Events. Berichten zufolge sollen jedoch 16 Nationen in Gruppen- und K.O.-Phase um die Trophäe rittern, mit jeweils einem Herren- und Damen-Einzel sowie einem möglicherweise entscheidenden Mixed-Doppel. Für die Einzelmatches sollen jeweils Punkte für die ATP- respektive WTA-Weltrangliste zur Disposition stehen.