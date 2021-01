Aus und vorbei: Alexander Zverev und David Ferrer trennen sich

David Ferrer und sein Schützling Alexander Zverev werden nicht länger zusammenarbeiten. So wurde der spanische Veteran auf Twitter zitiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2021, 19:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und David Ferrer gehen getrennte Wege

Nach Juan Carlos Ferrero und Ivan Lendl geht damit der dritte "Supercoach" von Zverev von Bord. Ferrer bedankte sich via Twitter bei seinem nunmehr ehemaligen Schützling. Und schloss mit den leicht kryptischen Worten: "Es war nicht die richtige Zeit."

Zverev und Ferrer hatten während der Corona-Pause miteinander zu arbeiten begonnen, zu den US Open nach New York City, wo Alexander Zverev sein erstes Major-Finale erreicht (und denkbar knapp gegen Dominic Thiem verloren hatte), war der Spanier nicht mitgereist. Zuletzt saß Ferrer, der sein letztes professionelles Match in Madrid ausgerechnet gegen Zverev verloren hatte, bei den ATP Finals in London in der Box der deutschen Nummer eins. Dort war Alexander Zverev nach Niederlagen gegen Daniil Medvedev und Novak Djokovic in der Vorrunde ausgeschieden.