Aus und vorbei: GOAT-Rennen für Jim Courier beendet

Die Diskussionen, wer nun wirklich der beste Tennisspieler aller Zeiten ist, kann bisweilen ermüden. Wenn Jim Courier sich in die GOAT-Debatte einmischt, ist das jedoch eine Meldung wert. Und die US-Legende findet auch in diesem Fall klare Wort und sieht einen klaren Sieger.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 20:27 Uhr

© Getty Images

Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal: Wer ist denn nun wirklich der beste Spieler aller Zeiten? Eine Frage, die Fans, Medien und Experte seit Jahren umtreibt. Es gibt nämlich ser Ecken, aus denen man diese Fragen beantworten kann. Eine davon betrifft Titel, Statistiken und Rekorde. So sieht es auch die vierfache US-Legende Jim Courier.

In einem Interview mit dem Tennis Channel erklärte er Novak Djokovic zum Größten und zwar aus folgenden Gründen "Novak Djokovic ist der Größte und verdient die ganze Anerkennung. Die Nummer 1 am Ende des Jahres, die der eigentliche Champion der Saison ist, hat es acht Mal geschafft. Federer und Nadal je fünfmal. Sampras sechsmal, also für mich lügen die Zahlen nicht."

Jim Courier: Ein Freund der gepflegten Statistik

Für Courier geht es dabei nicht nur um Grand-Slam-Erfolge: "Es geht nicht nur um die Major-Titel, sondern auch um Kontinuität. Novak hat dabie einen beträchtlichen Vorsprung vor Federer, einen knappen Vorsprung vor Nadal. Aber statistisch gesehen ist es vorbei. Vorerst, es sei denn, Nadal findet irgendwie trotz seiner Verletzungen zurück bei anderen Majors."

In einer Statistik sieht Courier den Serben dagegen uneinholbar vor: "Es sind Wochen auf Platz 1, Djokovic hat da definitiv einen großen Vorteil und ich denke, das ist in dieser Debatte sehr wichtig", erklärte Courier in dem Interview.