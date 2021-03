Ausgangssperre - Miami Open in Gefahr?

Über Miami Beach wurde eine Ausgangssperre zwischen Mitternacht und sechs Uhr Früh verhängt. Grund dafür ist allerdings nicht die Corona-Pandemie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 14:00 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty hat 2019 in Miami gewonnen

Noch sind es ja ein paar Tage, bis der Großteil der Tennis-Elite in Miami um den ersten ATP-Masters-1000-Titel bzw. bei den Frauen um den Sieg bei einem der größten Events abseits der Grand-Slam-Turniere wetteifern werden. Und es steht auch zu hoffen, dass die TeilnehmerInnen an den Miami Open von der augenblicklich geltenden Ausgangssperre nicht tangiert werden. Denn diese wurde nach Ausrufung des Notstandes über das Vergnügungsviertel rund um Miami Beach verhängt. Und ausnahmsweise nicht aufgrund der Corona-Pandemie, sondern wegen Randalen, die sich während des "Spring Break" in Floridas Metropole zugetragen haben. Und so haben die regionalen Behörden beschlossen, dass nach Mitternacht Ruhe zu herrschen hat.

In Hinblick auf das Tennisturnier bleiben aber natürlich ganz andere Sorgen bestehen, vor allem im Bereich der Männer: Dort fehlen mit Novak Djokovic der beste Spieler der Welt und außerdem ein ein sechsmaliger Champion, mit Rafael Nadal ebenso eine Allzeit-Legende wie mit Titelverteidiger Roger Federer. Auch Dominic Thiem und weitere Spitzenleute wie Stan Wawrinka werden sich die Reise nach Miami schenken. Zum Teil aus Verletzungs-, zum Teil aus Trainingsgründen, in erster Linie aber wohl, weil sich die genannten Spieler nicht schon wieder in eine Bubble begeben wollen.

Tatsächlich werden bei den Männern nun lediglich vier Spieler an den Start gehen, die schon einmal ein ATP-Masters-1000-Turnier gewonnen haben: Andy Murray, der mit einer Wildcard startet, Daniil Medvedev, John Isner und Alexander Zverev.