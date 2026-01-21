Australian Open: 100. Sieg in Melbourne - Novak Djokovic sprengt alle Rekorde

Novak Djokovic hat in der ersten Runde der Australian Open seinen 100. Sieg in Melbourne gefeiert. Eine Einordnung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 10:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic feierte am Montag seinen 100. Sieg in Melbourne

Normalerweise würde Novak Djokovics völlig ungefährdeter Dreisatzerfolg über Pedro Martinez bei seinen Fans keine allzu großen Jubelstürme auslösen. Doch mit dem 6:3, 6:2 und 6:2-Sieg schrieb der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten einmal mehr Geschichte - und das gleich in doppeltem Sinne.

Einerseits schlägt Djokovic bei den Australian Open dieser Tage zum 81. Mal in einem Grand-Slam-Hauptbewerb ab. Damit zog der Serbe auf Herrenseite mit den bisherigen Rekordhaltern Roger Federer und Feliciano Lopez gleich. Andererseits - und dieser Aspekt dominierte nach dem Auftritt gegen Martinez die Schlagzeilen - fuhr Djokovic am Montag seinen 100. Sieg im Melbourne Park ein.

Macht Djokovic 2026 auch in New York die 100 voll?

Djokovic ist damit der erste Spieler in der Geschichte, der bei gleich drei Major-Events 100 oder mehr Siege feierte. In Roland-Garros fuhr der 38-Jährige bislang 101 Matcherfolge ein, in Wimbledon 102. Nur bei den US Open fehlt dem 24-fachen Grand-Slam-Champion mit 95 Siegen noch ein kleines Stück auf die Dreistelligkeit.

Es sind Zahlen, die eigentlich kaum zu fassen sind. Neben Djokovic erreichten auf Grand-Slam-Ebene nur fünf Spieler ebenfalls die magische Marke von 100 Siegen. Roger Federer gelang dies bei den Australian Open (102) und in Wimbledon (105), Rafael Nadal (112) in Roland-Garros. Komplettiert wird das Sextett von Martina Navratilova (Wimbledon, 120), Serena Williams (US Open, 108) und Chris Evert (US Open, 101).

Djokovic jagt schon den nächsten Rekord

Zur Veranschaulichung: Steffi Graf, die bei den French Open sechs Titel holte, gewann im Laufe ihrer Karriere lediglich 84 Einzelmaches in Paris. Und der siebenfache Wimbledon-Sieger Pete Sampras durfte sich im All England Club gar “nur” über 63 Siege freuen.

“Geschichte zu schreiben, ist eine große Motivation für mich. Ich bin gesegnet, dass ich noch immer auf diesem Level spielen kann”, sagte Djokovic nach seinem Erfolg über Martinez. Mit zehn Titeln ist der Weltranglistenvierte schon jetzt Rekordchampion in Melbourne, bald könnte er auch hinsichtlich der Matcherfolge die Nummer eins sein. Auf Federer fehlen Djokovic nur mehr zwei Siege.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne