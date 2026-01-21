Australian Open live: Alexander Zverev vs. Alexandre Müller im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf Alexandre Müller. Das Match gibt es ab 8:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV, im Livestream bei Discovery+ und ServusOn und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 12:48 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Alexandre Müller

Nach seinem Auftakterfolg über Gabriel Diallo bekommt es Alexander Zverev in der zweiten Runde der Australian Open mit Alexandre Müller zu tun. Der Franzose setzte sich in der ersten Runde in fünf Sätzen gegen den Australier Alexei Popyrin durch.

Zverev liegt im Head to Head mit 2:1 voran, das bislang letzte Duell ging allerdings an Müller: Im Vorjahr gewann die aktuelle Nummer 52 der Welt im Achtelfinale von Hamburg in drei engen Sätzen.

Zverev vs. Müller – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexandre Müller bei den Australian Open gibt es ab 8:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV, im Livestream bei Discovery+ und ServusOn und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open