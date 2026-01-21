Australian Open: Alexander Zverev besiegt Alexandre Müller in vier Sätzen

Alexander Zverev hat in der zweiten Runde der Australien Open gegen Alexandre Müller in vier Sätzen gewonnen. Der Weltranglistendritte fand nach einer Regenpause besser in die Partie und siegte 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 12:47 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev möchte in diesem Jahr seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen.

Der Motor von Alexander Zverev war zu Beginn des Matches gegen Alexander Müller noch etwas kalt. So hatte der Franzose direkt im ersten Aufschlagspiel der deutschen Nummer zwei Breakchancen. Doch das erste gegnerische Aufschlagspiel holte sich der Weltranglistendritte im siebten Spiel und tütete kurz darauf mit einem weiteren Break die verdiente Satzführung ein.

Alexander Zverev legte auch im zweiten Satz vor. Doch nach der 3:0-Führung kam es zum Bruch im Spiel des Hamburgers, der die folgenden fünf Spiele nicht auf das Scoreboard kam. Alexandre Müller, aktuell die Nummer 52 der Welt, nahm diesen Rückenwind mit zum Satzausgleich.

Zverev profitiert: Der Regen teilt das Match in zwei Hälften

Im dritten Durchgang wurde Alexander Zverev nach dem Break zum 4:2 von einem heftigen Regenschauer gestoppt. Unter dem geschlossenen Dach der John Caine Arena fand die Partie erst nach knapp 40 Minuten eine Fortsetzung und der Favorit kam dabei besser aus der Pause. Schnell stand die erneute Satzführung für den DTB-Profi, der nun fortlaufend den Fuß auf dem Gaspedal behielt, ohne dabei wirklich zu glänzen.

Auch zwischenzeitliche Probleme am linken Fuß brachten Alexander Zverev nicht mehr vom Weg auf die Siegerstraße ab. Nach 3:04 Stunden stand der Drittrundeneinzug mit dem dritten Matchball für den 28-Jährigen fest.

In der dritten Runde wartet mit Cameron Noerrie der erste gesetzte Spieler des Turniers. Der routinierte Brite, an Position 26 im Tableau geführt, siegte ebenfalls in vier Sätzen gegen Emilio Nava.

