Australian Open 2026: Alle Infos, TV, Favoriten, Preisgeld, Auslosung

Am Sonntag, 18.01.2026, beginnen die Australian Open. Hier findet Ihr alle Infos zum ersten Major des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 10:55 Uhr

© Getty Images Die Finalisten 2025: Alexander Zverev und Jannik Sinner

Wer sind die Favoriten bei den Australian Open 2026?

Bei den Männern führt wohl kein Weg an Jannik Sinner vorbei. Der Italiener hat die letzten beiden Ausgaben in Melbourne gewonnen. Erster Herausforderer wird natürlich Carlos Alcaraz sein. Der Spanier ist bei den Australian Open aber noch nie weiter als bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Interessant wird zu sehen sein, ob Novak Djokovic, der Rekordchampion, noch einen letzten großen Lauf in sich hat. Und auch Alexander Zverev, 2025 Finalistin Melbourne, sollte man immer auf der Rechnung haben.

Diese Ausgangslage spiegelt sich auch in den Wettquoten bei interwetten wider: Da ist Sinner mit einer Quote von 1,83 Favorit, danach folgt Alcaraz mit 2,50. Novak Djokovic als “dritter” Favorit liegt allerdings schon bei 13,0, Alexander Zverev bei 22,0.

Bei den Frauen ist ganz klar Aryna Sabalenka in der Favoritenrolle zu sehen. Und das, obwohl die Weltranglisten-Erste im vergangenen Jahr das Endspiel gegen Madison Keys verloren hat. Erste Herausforderin könnte nach den Eindrücken beim United Cup Coco Gauff sein. Oder vielleicht doch Belinda Bencic? Iga Świątek jedenfalls scheint ihre Grand-Slam-Form noch nicht gefunden zu haben.

Wer überträgt die Australian Open 2026 im TV und Livestream?

Alle Matches der Australian open 2026 werden live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus gezeigt. In Österreich überträgt ServusTV die Topspiele im TV und im Stream bei ServusTV On.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Papierform, dann sehen die Viertelfinal-Partien bei den Männern so aus:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Alex de Minaur (AUS/6) Alexander Zverev (GER/3) Félix Auger-Aliassime (CAN/7) Novak Djokovic (SRB/4) Lorenzo Musetti (ITA/5) Jannik Sinner (ITA/2) Ben Shelton (USA/8)

Und bei den Frauen …

Aryna Sabalenka (BLR/1) Jasmine Paolini (ITA/7) Coco Gauff (USA/3) Mirra Andreeva (RUS/8) Amanda Anisimova (USA/4) Jessica Pegula (USA/6) Iga Swiatek (POL/2) Elena Rybakina (KAZ/5)

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld für die Australian Open teilt sich wie folgt auf (alle Angaben in Australischen Dollar):

Champion 4.150.000.- Finalist 2.150.000.- Halbfinale 1.250.000.- Viertelfinale 750.000.- Achtelfinale 480.000.- 3. Runde 327.750.- 2. Runde 225.000.- 1. Runde 150.000.-

Hier das Einzel-Tableau der Männer

Hier das Einzel-Tableau der Frauen

