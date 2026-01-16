Australian Open 2026: Mouratoglou nennt seine Erstrunden-Highlights bei den Herren

Spannung und Tennis-Spektakel vom ersten Tag an - das versprechen die Australian Open 2026. Coach-Legende Patrick Mouratoglou hat im Vorfeld des ersten Majors des Jahres auf Social Media seine fünf Erstrunden-Highlights bei den Herren genannt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 16.01.2026, 09:57 Uhr

© Getty Images Patrick Mouratoglou hat bei den Australian Open mehrere Erstrunden-Matches am Radar.

Eine Paarung, die (wohl nicht nur für Mouratoglou) auf den ersten Blick heraussticht ist Matteo Berrettini gegen Alex de Minaur. Während der Italiener (ATP-Rang 56) in den letzten Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, erlebt der an Nummer sechs gesetzte Australier die wohl beste Phase seiner bisherigen Karriere. Im Head-to-Head zwischen den beiden hat Berrettini knapp mit 3:2 die Nase vorne. Die letzte Begegnung (im Vorjahr in Viertelfinale von Wien) entschied jedoch De Minaur für sich.

Ein weiteres Erstrunden-Highlight verspricht das Duell zwischen Ben Shelton und Ugo Humbert zu werden. Während der US-Amerikaner derzeit in der ATP-Weltrangliste auf Rang 8 steht, hat Humbert ein enttäuschendes Jahr 2025 hinter sich und rangiert nur mehr auf Platz 36. Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden.

Ebenfalls ganz oben auf Patrick Mouratoglous persönlicher Hit-Liste steht das Match zwischen Grigor Dimitrov (ATP-Rang 45) und Thomas Machac (ATP-Rang 35). Sowohl der Bulgare als auch der Tscheche können an guten Tagen Traumtennis spielen - man darf gespannt sein, ob sie dies in Melbourne abrufen können. Im Head-to-Head führt Machac mit 1:0.

Außerdem zählt der französische "Tennisguru" die Begegnungen Zverev (ATP-Rang 3) vs. Diallo (ATP-Rang 41) und Mpetshi Perricard (ATP-Rang 63) vs. Baez (ATP-Rang 39) zu den Must-Watch-Spielen. Letzteres sei vor allem aufgrund des Größenunterschiedes zwischen den beiden Spielern sehenswert, so Mouratoglou. Mpetshi Perricard misst 2,01 m, Baez nur 1,70 m.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open

