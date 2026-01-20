Australian Open 2026: Pliskova feiert gelungenes Major-Comeback gegen Stephens

Nach langer Verletzungspause feierte die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova bei den Australian Open 2026 ihr Major-Comeback nach mehr als einem Jahr und besiegte zum Auftakt die ehemalige US-Open-Siegerin Sloane Stephens.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 05:05 Uhr

© Getty Images Bei den Australian Open 2026 feierte Karolina Pliskova nach mehr als einjähriger Major-Abstinenz ein erfolgreiches Comeback.

Groß war die Sehnsucht von Karolina Pliskova, nach ihrem letzten Major-Start bei den US Open 2024 wieder auf die große Bühne des Tennissports zurückzukehren. Lediglich zweimal trat die Tschechin im vergangenen Herbst auf WTA-125er-Ebene an, konnte dabei aber nur ein Match für sich entscheiden.

Und die Rückkehr auf die große Bühne sollte in der Kia Arena für die Tschechin mit Sloane Stephens einen großen Namen bereithalten, die 2017 bei den US Open triumphieren konnte. Zu Beginn trumpfte die ehemalige Weltranglistenerste wie in besten Zeiten auf und erspielte sich eine schnelle 5:1-Führung. Dann machte sich etwas die fehlende Matchpraxis bemerkbar und ließ ihre 32-jährige Gegnerin noch einmal zurückkommen, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Und auch dort erlebte die 33-Jährige ein auf und ab, konnte aber ihren sechsten Satzball zu ihren Gunsten verwerten.

Mit dem Satzgewinn im Rücken trumpfte die aktuelle Nr. 1052 im WTA-Ranking befreit auf und ließ ihre Gegnerin diesmal nicht mehr zurückkehren. Mit ihrem zweiten Matchball besiegelte die 17-fache WTA-Titelträgeren den 7:6 (7), 6:2-Erfolg nach 94 Minuten und sieht sich in der zweiten Runde der Indonesierin Janice Tjen gegenüber, die sich etwas überraschend in zwei Sätzen gegen die Kanadierin Leylah Fernandez durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Damen bei den Australian Open 2026