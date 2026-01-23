Australian Open: Alexander Zverev gegen Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Cameron Norrie. Das Match gibt es nicht vor 8:30 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 22:02 Uhr

© Getty Images

Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Alexander Zverev startete die Turnierwoche als ATP-Nr. 3, Cameron Norrie als ATP-Nr. 27. Auch im direkten Vergleich führt Zverev deutlich: Er gewann alle sechs bisherigen Duelle gegen Norrie, darunter ein Fünfsatzmatch bei den Australian Open 2024.

Zverev ist in Melbourne traditionell stark und gehört zu den gesetzten Spielern, die regelmäßig in die zweite Turnierwoche vorstoßen. Norrie hat in diesem Jahr in Melbourne zwei umkämpfte Matches gewonnen und seine aktuelle Form bestätigt, steht aber in der statistischen Gesamteinschätzung gegen den Deutschen dennoch in der Außenseiterrolle.

Zverev vs. Norrie – hier gibt es einen Livestream

