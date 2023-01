Australian Open: Alexander Zverev mit Nowitzki als Glücksbringer - und auf größerem Platz

Alexander Zverev wird sein Auftaktduell mit Juan Pablo Varillas bei den Australian Open 2023 doch in der Margaret Court Arena bestreiten. Mit dabei: Dirk Nowitzki.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 15:48 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev darf sich in Australien über prominente Unterstützung freuen

Alexander Zverev hat bei seinem Grand-Slam-Comeback wohl einen prominenten Glücksbringer an seiner Seite. Basketball-Ikone Dirk Nowitzki, den Zverev schon im Vorfeld der Australian Open traf, hat sich für die Partie gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas am Dienstag in Melbourne angekündigt. "Ich denke, dass er bei meinem Match da sein wird", sagte der Olympiasieger.

Nowitzki wird dabei früher erscheinen müssen, als zunächst geplant. Der verletzungsbedingte Rückzug von Nick Kyrgios hat Auswirkungen auf die Ansetzung von Zverevs erster Major-Partie seit den French Open. Der Auftritt des einstigen Weltranglistenzweiten wurde von der 1573 Arena auf die größere Margaret Court Arena verlegt und startet nicht vor 4:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit (Eurosport).

Bei den Australian Open konnte Alexander Zverev bislang einmal die Vorschlussrunde erreichen, musste sich in dieser 2020 jedoch Dominic Thiem geschlagen geben. Vor zwei Jahren war im Viertelfinale gegen Novak Djokovic Endstation, im Vorjahr scheiterte Zverev im Achtelfinale überraschend an Denis Shapovalov. Im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe hatte Zverev angesichts der Verletzungshistorie die Erwartungen gedämpft.

