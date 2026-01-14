Australian Open: Am Puls der „Herausforderer“

Wie steht es um jene Spieler, denen per se die meisten Chancen auf eine Entthronung von Jannik Sinner (und auch Carlos Alcaraz) eingeräumt wird?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.01.2026, 17:29 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat in Melbourne ein Halbfinale zu verteidigen

2024 und 2025 haben Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die Grand-Slam-Titel untereinander ausgemacht, im vergangenen Jahr gab es mit Alexander Zverev in Australien nur einen einzigen Spieler, der außer den beiden Dominanteren bei einem Major ein Endspiel erreicht hat. Was spricht dafür, dass diese Serie zu ihrem Ende kommt?

Nun: nicht viel. Denn es gibt hinter fast allen potenziellen Herausforderern Fragezeichen. Bei den meisten große.

Angefangen bei Novak Djokovic, der 2025 bei allen vier Majors im Halbfinale gestanden ist. Aber eben doch ziemlich weit entfernt von seinem 25. Titel bei einem der größten Events blieb. Jetzt heißt es aus gut unterrichteten Kreisen, dass es um die Matchfitness von Djokovic nicht gut bestellt ist. Man wird sehen. Fakt ist natürlich: Die letzte Partie, die Novak Djokovic bestritten hat, war das Finale in Athen im November. Das immerhin erfolgreich.

Alexander Zverev wiederum hat beim United Cup weniger Matches bekommen als er sich das vorgestellt hat. Und der Auftritt gegen einen überragend aufschlagenden Hubert Hurkacz war letztlich auch noch sehr frustrierend. Ein Problem für Zverev könnte sein: Die Anzahl jener Spieler, die sich zutrauen gegen die deutsche Nummer eins bei einem Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, ist gewiss nicht kleiner geworden.

Wie sieht es mit den US-Amerikanern aus? Taylor Fritz hat sich durch den United Cp geschleppt, mit einem beleidigten Knie. In Australien hat Fritz ohnehin noch nie gut gespielt, eine Wendung zum Besseren ist nicht zu erwarten. Ben Shelton schlägt sich gerade in Auckland ein - aber kann der junge Charismatiker wirklich gegen Alcaraz und Sinner bestehen?

Im Zweifel muss einer der beiden Favoriten schwächen. Und da ist Carlos Alcaraz der wahrscheinlichere Kandidat. Wer diese Lücke aber füllen könnte, ist 2026 fast offener denn je.

