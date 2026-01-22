Australian Open: Anastasia Potapova gegen Aryna Sabalenka im TV, Livestream und Liveticker
Anastasia Potapova trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Aryna Sabalenka. Das Match gibt es ab 1:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery+.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 21:15 Uhr
Sabalenka geht als klare Favoritin in das Duell: Die Belarussin ist WTA-Nr. 1, Potapova startete die Turnierwoche als WTA-Nr. 55. Auch der direkte Vergleich ist eindeutig: Sabalenka führt 2:0 – zuletzt gewann sie 2025 in Rom mit 6:2, 6:2.
In Melbourne unterstreicht Sabalenkas Historie die Ausgangslage: Sie hat die Australian Open zweimal gewonnen (2023, 2024) und steht wieder in Runde drei. Potapova steht nach 2021 zum zweiten Mal in der Runde der letzten 32, trifft nun aber auf eine Gegnerin, gegen die sie bislang keinen Satz geholt hat.
Potapova vs. Sabalenka – hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Anastasia Potapova und Aryna Sabalenka gibt es ab 1:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.