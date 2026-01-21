Australian Open: Andreeva fertigt Sakkari ab, auch Gauff im Eiltempo

Mirra Andreeva hat in der zweiten Runde der australian Open mit einer starken Leistung Maria Sakkari bezwungen. 6:0, 6:4 siegte die Weltranglistensiebte gegen die formstarke Griechin. Coco Gauff siegte ebenfalls deutlich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 10:24 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva präsentierte sich gegen Maria Sakkari im ersten Satz makellos.

Mirra Andreeva überrollte Maria Sakkari im ersten Satz und überließ ihrer Kontrahentin chancenlos auf der gegenüberliegenden Seite ihrem Schicksal. Die Griechin, die zuletzt aufsteigende Form zeigte, machte im ersten Satz kein einziges Spiel und kassierte die schnelle Satzführung.

Auch das erste Aufschlagspiel des zweiten Satz endete in einem Break für Andreeva. Es war am Ende die frühzeitige Vorentscheidung, das Maria Sakkari zwar etwas mehr Konstanz in ihrem Spiel vorbringen konnte, jedoch gegen die gut aufgelegte Gegnerin keine Chacne auf ein Comeback erhielt.

Gauff macht es Andreeva (fast) nach

Bereits nach 68 Minuten hieß die ungefährdete Siegerin Mirra Andreeva, die in der dritten Runde Gabriela Ruse begegnen wird. Die Rumänin siegte gegen die Australierin Alja Tomljanovic ebenfalls in zwei Durchgängen.

Ungefährdet zog auch Coco Gauff in die dritte Runde von Melbourne ein. Gegen Olga Danilovic gab die US-Amerikanerin vom ersten Ballwechsel an das Tempo vor und siegte nach 78 Minuten 6:2, 6:2. Im nächsten Duell trifft die Weltranglistendritte nun auf Landsfrau Hailey Baptiste.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen bei den Australian Open