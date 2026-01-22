Australian Open: Anisimova weiter, letzte Deutsche mit Siegemund ausgeschieden

Mit Laura Siegemund ist am Donnerstag die letzte im Einzel-Tableau verbliebene deutsche Spielerin bei den Australian Open 2026 ausgeschieden. Mitfavoritin Amanda Anisimova ist dagegen weiter im Rennen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 08:18 Uhr

© Getty Images Amanda Anisisomva zählt in Melbojurne zu den Favoritinnen

Bitterer Tag für das deutsche Frauentennis bei den Australian Open: Mit Laura Siegemund ist in der zweiten Runde von Melbourne auch die letzte verbliebene DTB-Spielerin aus dem Turnier geflogen. Zwei Tage nach ihrem spektakulären Comeback-Sieg zum Auftakt verlor die 37-Jährige überraschend wie dramatisch gegen die Weltranglisten-168. Maddison Inglis aus Australien.

Nach 3:20 Stunden verwandelte die Qualifikantin den Matchball zum 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:10) aus Siegemunds Sicht und brachte die Fans in der ANZ Arena zum Jubeln. Siegemund, die schon zum Sieg aufgeschlagen hatte, muss nach einer enttäuschenden Leistung hingegen die Heimreise antreten. Im Match-Tiebreak fehlte ihr die Power.

Keine Blöße gab sich ein Trio aus US-amerikanischen Mitfavoritinnen: Titelverteidigerin Madison Keys gewann gegen Ashlyn Krüger ebenso glatt wie Jessica Pegula gegen McCartney Kessler.

Und auch Amanda Anisimova, im vergangenen Jahr in Wimbledon und bei den US Open jeweils Finalistin, hatte beim 6:1 und 6:4 gegen Katerina Siniakova keine nennenswerten Probleme. Nächste Gegnerin von Anisimova wird Landsfrau Peyton Stearns sein.

