Australian Open: Aryna Sabalenka marschiert souverän in Runde drei

Aryna Sabalenka hat souverän den Einzug in die dritte Runde bei den Australian Open gefeiert. Die Weltranglistenerste siegte gegen Zhouxuan Bai 6:3, 6:1 und nähert sich damit der zweiten Turnierwoche.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 06:10 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka fuhr in Melbourne den nächsten ungefährdeteten Sieg ein.

Auch in der zweiten Runde wurde Aryna Sabalenka ihrer klaren Favoritinnenrolle gerecht. Gegen die Chinesin Zhouxuan Bai, die nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde des Hauptfeldes Anastasia Pavlyuchenkova besiegte, präsentierte sich die aktuell beste Tennisspielerin der Welt insgesamt sehr überzeugend. Lediglich am Ende des ersten Satzes ließ musste die Belarussin einen Aufschlagverlust hinehmen.

Insgesamt dauerte die Partie zum Einzug in die Runde der letzten 32 Spielerinnen gegen die aktuelle 702 der Weltrangliste nur 74 Minuten. Für die 24-Jährige Bai endete damit nach vier Siegen in Folge das erfolgreichte Turnier ihrer Karriere. In der dritten Runde könnte die Herausforderung für Aryna Sabalenka dann größer werden. Die Siegerin des Duells Aanastasia Potapova gegen Emma Raducanu ist die nächste Kontrahentin der Vorjahresfinalistin.

Svitolina steht ebenfalls in Runde drei

Mit dem selben Gefühl verließ auch die Polin Linda Klimovicova den Court. Die 21-Jährige Qualifikantin unterlag Elina Svitolina nach knappen ersten Satz 5:7, 1:6. Svitolina trifft in der dritten Runde auf Diana Shnaider, die parallel Lokalmatadorin Talia Gibson in drei Sätzen besiegte.

