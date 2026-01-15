Australian Open Auslosung: Keine frühen Stolpersteine für die Favoritinnen

Die Auslosung für die Australian Open 2026 hat Aryna Sabalenka in der oberen Tableau-Hälfte Gesellschaft von Coco Gauff und Jasmine Paolini beschert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 06:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka ist die große Favoritin bei den Australian Open 2026

Aryna Sabalenka geht trotz ihrer Finalpleite gegen Madison Keys im vergangenen Jahr als haushohe Favoritin in die Australian Open 2026. Sabalenka eröffnet gegen Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, eine Wildcard-Empfängerin aus Frankreich. Geht es nach der Papierform, würde die Weltranglisten-Erste im Viertelfinale auf Jasmine Paolini treffen.

Ebenfalls in der oberen Tableau-Hälfte ist Coco Gauff angesiedelt. Gauff, die beim United Cup durchaus überzeugen konnte, muss gegen Kamille Rakhimova ran. Potentielle Viertelfinalgegnerin ist Mirra Andreeva aus Russland.

Ganz unten im Tableau steht Iga Swiatek, die noch auf eine Qualifikation wartet. Im Achtelfinale könnte Swiatek gegen Naomi Osaka drankommen, eine Runde später gegen Elena Rybakina.

Bencic auf Kolisionskurs mit Rybakina

Belinda Bencic, die beim United Cup all ihre Matches gewonnen hat, ist an Position 10 gesetzt in das Achtel von Rybakina gelost worden. Bencic startet gegen Katie Boulter.

Die deutsche Nummer eins, Eva Lys, beginnt gegen Sorana Cirstea aus Rumänien. Laura Siegemund hat mit Liudmilla Samsonova die Nummer 18 des Turniers gezogen. Tatjana Maria startet gegen Petra Marcinko.

Anastasia Potapova spielt bei ihrem ersten Grand-Slam-Einsatz als Österreicherin gegen Suzan Ladens aus den Niederlanden, könnte danach gegen Emma Raducanu drankommen. Julia Grabher startet gegen Elisabetta Cocciaretto.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen