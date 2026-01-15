Australian Open Auslosung: Zverev mit Alcaraz in oberer Hälfte

Die Auslosung für die. Australian Open 2026 in Melbourne hat Alexander Zverev in die obere Tableau-Hälfte platziert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 06:25 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Alexaner Zverev könnten sich im Halbfinale der Australian Open 2026 treffen

Carlos Alcaraz wird seinen Angriff auf den ersten Titel bei den Australian Open gegen einen Lokalmatador starten. Alcaraz eröffnet gegen Adam Walton und könnte in Runde zwei auf Yannick Hanfmann treffen, der gegen einen Qualifikanten beginnt. Standesgemäßer Viertelfinalgegner ist Alex de Minaur, der in Runde eins gegen Matteo Berrettini ran muss.

Auch Alexander Zverev bespielt die obere Hälfte. Und hat mit Gabriel Diallo kein einfaches Los gezogen. Im Falle eines Sieges wäre der Sieger der Partiezwischen Alexei Popyrin und Alexandre Müller der nächste Gegner. Und im Viertelfinale könnte es gegen Félix Auger-Aliassime gehen.

Ganz unten im Tableau ist Jannik Sinner notiert. Der Titelverteidiger beginnt gegen Hugo Gaston aus Frankreich. In der dritten Runde könnte es gegen Joao Fonseca gehen, im Viertelfinale gegen Ben Shelton.

Wawrinka mit lösbarer Aufgabe

Und Novak Djokovic, die Nummer vier bei den Australian Open, hat den Spanier Pedro Martinez zugeteilt bekommen. Gemäß Setzliste würde es im Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti gehen.

Aus deutscher Sicht sind noch Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier im Tableau vertreten. Struff spielt in Runde eins gegen Fit Kopriva, Altmaier gegen Marin Cilic.

Österreichs Nummer eins, Filip Misolic, hat Alejandro Davidovich Fokina zugelost bekommen.

Und Stan Wawrinka darf gegen Laslo Djere ran. Was eigentlich eine gute Chance für den Champion von 2014 mit sich bringt.

Hier das Einzel-Tableau der Männer

