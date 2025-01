Australian Open: Ben Shelton gewinnt Youngster-Duell gegen Lorenzo Musetti

Ben Shelton hat das Drittrundenduell gegen Lorenzo Musetti in vier Sätzen gewonnen. Auch Youngster Learner Tien schaffte den Sprung ins Achtelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 10:13 Uhr

© Getty Images Ben Shelton zog ins Achtelfinale ein

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Ben Shelton ist am Samstag zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Achtelfinale der Australian Open vorgestoßen. Der 22-jährige US-Amerikaner gewann die Drittrundenbegegnung gegen seinen gleichaltrigen Kontrahenten Lorenzo Musetti mit 6:3, 3:6, 6:4 und 7:6 (5).

Mit Musetti ist bei den Herren damit auch der letzte Spieler mit einer einhändigen Rückhand ausgeschieden. Für Shelton geht es im Achtelfinale unterdessen gegen Gael Monfils, der den Weltranglistenvierten Taylor Fritz in vier Sätzen besiegte.

Zudem setzte am Samstag Learner Tien seinen Erfolgslauf fort. Der 19-jährige Qualifikant, der in der Runde zuvor gegen Daniil Medvedev gewonnen hatte, besiegte Corentin Moutet mit 7:6 (10), 6:3 und 6:3 und avancierte damit zum jüngsten Spieler im Australian-Open-Achtelfinale seit Rafael Nadal vor 20 Jahren. In der Runde der letzten 16 trifft Tien auf Lorenzo Sonego, der Fabian Marozsan in vier Sätzen eliminierte.