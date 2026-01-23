Australian Open: Carlos Alcaraz gegen Corentin Moutet im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Corentin Moutet. Das Match gibt es nicht vor 3:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery+.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 21:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Alcaraz geht als klarer Favorit ins Duell: Der Spanier ist die ATP-Nr. 1 während Moutet als ATP-Nr. 37 ins Match geht. Die beiden treffen erstmals aufeinander. Alcaraz kam in Melbourne bislang ohne Satzverlust durch (gegen Adam Walton und Yannick Hanfmann), Moutet profitierte von einer Aufgabe des US-amerikanischen Qualifikanten Michael Zheng im vierten Satz der zweiten Runde.

Für den Franzosen spricht sein unkonventioneller, variablen Stil (Tempowechsel, Stopps, Winkel), der vielen Gegnern den Rhythmus klaut. Alcaraz’ Plan ist dagegen simpel: Druck von der Grundlinie, schnelle Punkte bei eigenem Aufschlag – und in den entscheidenden Momenten sauber durchziehen.

Alcaraz vs. Moutet – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Corentin Moutet bei den Australian Open gibt es nicht vor 3:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.