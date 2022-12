Australian Open: Carlos Alcaraz hat das "große Ziel" im Visier

Carlos Alcaraz wird die Australian Open als Weltranglistenerster in Angriff nehmen. Der Spanier ordnet dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres alles unter.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.12.2022, 17:07 Uhr

© Getty Images Im Vorjahr schied Carlos Alcaraz bei den Australian Open in Runde drei aus

Erstmals in seiner noch jungen Karriere wird Carlos Alcaraz ab dem 16. Januar 2023 ein Grand-Slam-Turnier als Branchenprimus in Angriff nehmen. Der 19-Jährige wird bei den Australian Open definitiv topgesetzt sein und ist in Melbourne - zumindest laut Setzliste - somit auch der große Gejagte. Eine ungewohnte Rolle für den Spanier.

Ungewohnt ist auch die Vorbereitung, die Alcaraz in Australien absolvieren wird. Im Gegensatz zu sämtlichen anderen Topspielern verzichtet der Mann aus Murcia auf ein Vorbereitungsturnier. Der Grund dafür: Der Weltranglistenerste will nach seiner Anfang November erlittenen Bauchmuskelverletzung zusätzliche Zeit auf dem Trainingsplatz verbringen.

"Ich habe beschlossen, die Turniere zu Beginn des Jahres zu opfern, um mich auf das große Ziel zu konzentrieren", meinte Alcaraz am Rande eines Exhibition-Turniers in Abu Dhabi vor wenigen Tagen. In den Vereinigten Arabischen Emirate hinterließ der Teenager einen durchaus alarmierenden Eindruck: Sowohl gegen Andrey Rublev als auch gegen Casper Ruud setzte es klare Niederlagen.

Noch hat Alcaraz aber etwas Zeit, um sich für die Australian Open in Schuss zu bringen. "Das Ziel ist, mein Niveau zu verbessern und für den ersten Grand Slam der Saison bereit zu sein", so der Spanier. Aus diesem Grund wird der 19-Jährige vor dem ersten Major-Event des Jahres beim Exhibition-Turnier in Kooyong (10. bis 12. Januar) an den Start gehen.