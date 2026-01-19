Australian Open: Coco Gauff meistert Auftakthürde Rakhimova souverän

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff aus den USA ist bei den Australian Open mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg gegen die Neo-Usbekin Kamilla Rakhimova ins Turnier gestartet. Federn lassen mussten dagegen ihre Landsfrauen Emma Navarro und Sofia Kenin.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 04:58 Uhr

© Getty Images Trotz kleiner Schönheitsfehler beim Aufschlag feierte Coco Gauff bei den Australian Open einen souveränen Auftaktsieg gegen Kamilla Rakhimova.

Nach ihrem Halbfinal-Aus mit dem US-amerikanischen Team beim United Cup gegen Polen sah sich die Weltranglisten-3. Coco Gauff bei den Australian Open zum Auftakt in ihrem ersten Einzel-Turnier der Saison Kamilla Rakhimova gegenüber, die gegen Ende des letzten Jahres vom russischen zum usbekischen Verband gewechselt ist.

Nach einem schnellen Break der 21-jährigen Gauff fand Rakhimova besser in die Begegnung und konnte die folgenden Spiele ausgeglichener gestalten. Dennoch gingen die wichtigen Punkte von Beginn an die US-Amerikanerin, die mit dem Gewinn der ersten drei Spiele davonziehen konnte. Doch auch heute zeigte die zweifache Grand-Slam-Siegerin leichte Schwächen beim Aufschlag, mit gerade mal einem Ass bei insgesamt sieben Doppelfehlern, und musste ihr Aufschlagspiel zum 3:1 abgeben. Dennoch kontrollierte sie die Partie von vorne weg und servierte den Durchgang nach dem direkten Re-Break souverän nach Hause.

Auch im zweiten Akt dominierte Gauff weiterhin das Geschehen und schnappte sich nach einem souveränen Aufschlagspiel ihrer Gegnerin fünf Spiele in Folge. Doch auch diesmal patzte die ehemalige Nr. 2 der Welt noch einmal bei eigenem Aufschlag und konnte das Match beim Stand von 5:2 nicht erfolgreich ausservieren. Dennoch besiegelte die Favoritin mit einem weiteren Break zum Abschluss den hochverdienten 6:2, 6:3-Erfolg nach 1:39 Stunden.

In der zweiten Runde bekommt es Gauff mit der Serbin Olga Danilovic zu tun, die sich bereits gestern in drei Sätzen gegen die siebenfache Grand-Slam-Championesse Venus Williams behaupten konnte.

Ex-Championesse Kenin und Navarro lassen federn

Die US-Amerikanerinnen Sofia Kenin und Emma Navarro mussten als gesetzte Spielerinnen in der Auftaktrunde überraschende Niederlagen hinnehmen. So musste sich die 27-jährige Kenin, die 2020 in Melbourne im Einzel triumphieren konnte, im US-Duell Peyton Stearns glatt mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben. Nur den ersten Durchgang konnte Emma Navarro gegen Magda Linette für sich entscheiden, ehe sie sich der Polin final noch mit 6:3, 3:6, 2:6 beugen musste.

Hier das Einzel-Tableau der Damen bei den Australian Open 2026