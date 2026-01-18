Australian Open: Tatjana Maria gegen Petra Marcinko im TV, Livestream und Liveticker

Tatjana Maria trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Petra Marcinko. Das Match gibt es ab 1:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 16:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Tatjana Maria steht zu Beginn der Turnierwoche auf Platz 42 der WTA-Weltrangliste, während Petra Marcinko bei Platz 77 geführt wird. Im direkten Vergleich liegt Maria 1:0 vorne, nachdem sie ihr bislang einziges Duell im Januar 2025 auf Hartplatz mit 6:4, 7:5 gewann. Maria bringt zudem langjährige Grand-Slam-Erfahrung mit und war in Melbourne bereits mehrfach über die erste Runde hinaus aktiv; Marcinko hingegen bestreitet in Australien ihr erstes Hauptrundenmatch bei einem Major.

Bei den Australian Open selbst erreichte Maria in den vergangenen Jahren mehrfach die zweite Runde, während Marcinko bislang noch keine nennenswerten Ergebnisse bei Grand-Slam-Turnieren vorweisen kann. Beide Spielerinnen gehen frisch in das Match – Maria mit deutlich mehr Matchpraxis auf diesem Niveau, Marcinko mit einer zunehmenden Stabilität auf Hartplatz in den letzten Saisons.

Maria vs. Marcinko – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Tatjana Maria und Petra Marcinko bei den Australian Open gibt es ab 1:00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.