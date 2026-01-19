Australian Open: Tatjana Maria als erste Deutsche ausgeschieden

Erster Dämpfer für die deutschen Tennisprofis bei den Australian Open: Tatjana Maria aus Bad Saulgau ist in der Mittagshitze von Melbourne bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 02:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gegen die Kroatin Petra Marcinko streckte sich die Bad Saulgauerin Tatjana Maria in der ersten Runde der Australian Open vergeblich.

Die 38-Jährige verlor eine schweißtreibende Partie gegen die 18 Jahre jüngere Kroatin Petra Marcinko mit 3:6, 5:7.

Maria hatte es in den vergangenen beiden Jahren und in ihrer Karriere insgesamt viermal geschafft, die erste Runde zu überstehen. Gegen die konzentrierte Marcinko, als 81. der Weltrangliste deutlich hinter Maria (Nr. 42) platziert, fand sie aber nur selten zu ihrem Spiel. Auch eine 5:3-Führung im zweiten Satz sowie die Anfeuerungen der deutschen Fans auf der Anlage konnten die Niederlage nach 1:28 Stunden nicht verhindern.

Die Hamburgerin Ella Seidel bestreitet ebenfalls am Montag ihren Auftakt in Melbourne. Sie bekommt es später am Morgen mit Oxana Selechmetjewa zu tun.

Hier das Einzel-Tableau der Damen bei den Australian Open 2026