Australian Open: Ella Seidel gegen Oksana Selekhmeteva im TV, Livestream und Liveticker

Ella Seidel trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Oksana Selekhmeteva. Das Match gibt es ab ca. 5:45 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery+ sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2026, 15:45 Uhr

Ella Seidel geht nach Zahlen mit einem kleinen aber feinen Vorteil ins Duell: Die Deutsche steht in der WTA-Weltrangliste auf Platz 82, Selekhmeteva auf Platz 101. Dazu kommt das bislang einzige direkte Duell: Seidel gewann 2025 beim WTA-125-Challenger in Antalya 7:5, 6:0.

Für beide ist Melbourne bisher kein besonderer Wohlfühlort: Seidel stand bei den Australian Open bislang 2024 schon einmal im Hauptfeld und schied dort in Runde eins aus; Selekhmeteva ging es 2023 ebenso. Das macht dieses Match sportlich reizvoll: Seidel hat das bessere Ranking und den direkten Vergleich auf ihrer Seite, Selekhmeteva bringt aber ähnliche aktuelle Matchwerte mit – und in Runde eins kann das schnell in ein enges Ding kippen.

Seidel vs. Selekhmeteva – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Ella Seidel und Oksana Selekhmeteva gibt es ab ca. 5:45 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.